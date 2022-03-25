Минобороны опубликовало кадры работы "Искандеров" на Украине

В кадре показана стрельба баллистической и крылатой ракетой.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры работы оперативно-тактических комплексов "Искандеров" на территории Украины. Ролик размещен в социальных сетях представителями пресс-службы военного ведомства. В кадр попал запуск баллистической ракеты 9М723 по базе иностранных наемников, расположенной в соседнем государстве.

В ролике военнослужащими демонстрируется выход пусковой установки ракетного комплекса в сопровождении транспортно-заряжающей машины на заданную позицию. Далее показано, как боевой расчет ведет подготовку к работе комплекса, стрельбам. После этого боеприпас 9М723 начал вертикально уходить в воздушное пространство. При этом ракета оставила за собой дымный след.

В видео показаны также кадры с запусками Россией крылатых ракет Р-500 из состава комплекса "Искандер-М".

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Фото и видео: Минобороны России