В Белграде поддержали Россию лозунгами "Сербы и россияне - браться навек".

В Белграде прошла акция "Мы против НАТО". Местные жители вышли на митинг вечером 24 марта перед разрушенным от бомбардировки Североатлантического альянса зданием генерального штаба. Напомним, что трагедия в Югославии произошла в 1999 году, в ночь с 29 на 30 апреля. Жертвами авиаудара стали четыре человека, а пострадали не менее 40 человек. С тех пор властями страны было принято постановление не восстанавливать объект. На него выходят окна действующего правительства и МИДа.

Также памятные мероприятия прошли в городе Крушевац при участии президента Александра Вучича и членов местного правительства. Чиновники открыли памятник умершему в 2012 году подполковнику специальных подразделений МВД Велько Раденовичу. Военнослужащий в 1998 году командовал операцией по освобождению города Ораховац в Косово от албанских боевиков, которые взяли мирное население в заложники.

Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными".

Фото и видео: Telegram / SHOT

