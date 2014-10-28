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В Викторвилле штата Калифорния в результате стрельбы в ТЦ пострадала девятилетняя девочка

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Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

В американском городе Викторвилл штата Калифорния в результате стрельбы в торговом центре пострадала девятилетняя девочка. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала KTLA. В СМИ сослались на заявление правоохранительных органов. По информации от полицейских, несовершеннолетняя была госпитализирована с места событий. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии. Представители закона разыскивают нападавшего. Полиция временно приостановила работу торгового центра, в котором был открыт огонь. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали с территории.

CNN: неизвестный открыл огонь на станции метро в Нью-Йорке.

Фото и видео: YouTube / ABC7

Теги: викторвилл, калифорния, стрельба, торговый центр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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