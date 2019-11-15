ФАС оштрафовала корпорацию Apple на 12 миллионов долларов

Компания обвиняется в злоупотреблении положением на рынке.

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала корпорацию Apple на 12 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам пресс-службы ФАС, указанную сумму компания обязана заплатить за злоупотребление своим положением на рынке. Точная сумма штрафа составляет 906 299 392,16 рублей.

Напомним, в 2019 году "Лаборатория Касперского" пожаловалась на Apple за необоснованный отказ размещать программу рoдительского контроля в App Store . В начале августа прошлого года ФАС России обвинила корпорацию в злоупотреблении по двум пунктам. Первый из них – ограничение функционала приложений, связанного с родительским контролем, а второй – непрозрачные правила допуска приложений в App Store.

Ранее Apple представила маячки AirTags для поиска вещей.

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