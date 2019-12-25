Американский корабль заметили неподалеку от Калининграда.

Американский ракетный эсминец USS Ross нарушил российские границы недалеко от Балтийска. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала "Оперативная линия". По мнению авторов СМИ, боевой корабль целенаправленно вторгся в территориальные воды РФ около Калининграда. Официальных подтверждений об инциденте не было.

Аналитики издания обратили внимание на то, что маршрут военного корабля проходил через территориальные воды РФ. В связи с этим эсминец четко понимал, где находится. Он свернул около границы РФ на юго-восток, показав, что лишь находится рядом с российской границей. После этого USS Ross развернулся и зашел в морское пространство РФ.

Напомним, что корабль оснащен 90 тактическими ракетами системы "Aegis". По данным "Авиа.про", корабль пробыл в территориальных водах не менее 12 минут, а затем направился в северо-западном направлении, при этом, он дополнительно прошел еще 8 км в российских территориальных водах.

МИД РФ выразил решительный протест после захода эсминца США в российские воды.

Фото: Pixabay.com, Telegram-канал "Оперативная линия"