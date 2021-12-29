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Эргашев: число новых случаев COVID-19 в Петербурге увеличилось на 25%
Сегодня, 19:15
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Эргашев: число новых случаев COVID-19 в Петербурге увеличилось на 25%

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По словам чиновника, ситуация обусловлена распространением штамма "Омикрон".

Петербуржцы все чаще заболевают коронавирусом. Вице-губернатор города Олег Эргашев заявил, что число новых случаев заражения выросло на четверть. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

По данным представителя Смольного, быстрое распространение инфекции связано с появлением штамма "Омикрон". Эргашев предположил вероятность "взрывного роста заболеваемости" и попросил горожан не отказываться от вакцинации. Это прогнозирует и губернатор города на Неве.

Как указал чиновник, в новогодние праздники продолжали работать медпункты, где петербуржцы могли сделать прививку от коронавируса, однако данной возможностью воспользовались 26 тыс. жителей. 

Вице-губернатор отметил, что новый штамм "Омикрон" будет побежден при большой иммунной активности, поэтому привитым ранее 6 месяцев назад горожанам он рекомендует пройти ревакцинацию. Напомним, что в Петербурге положительный тест на коронавирус получили почти 4 тыс. человек.

Ранее на Piter.tv: Голикова назвала число случаев заражения "омикроном" в России.

Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев

 

Теги: вице-губернатор олег эргашев, ковидная обстановка, распространение инфекции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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