Эрдоган заявил, что АЭС "Аккую" позволила Турции совершить прорыв в сфере энергетики

Сегодня будет заложен фундамент третьего энергоблока АЭС.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Аккую" позволила Турции совершить прорыв в сфере энергетики. Об этом президент рассказал в рамках выступления в Анкаре. По мнению политика, проект строительства первой на территории страны АЭС - это инвестиция правительства, направленная за совершение прорыва в области энергетики.

Мы сегодня с господином Путиным будем участвовать в церемонии закладки фундамента третьего энергоблока АЭС "Аккую" по видеосвязи. Турция является страной, совершившей крупнейший прорыв в области энергетики. Одна из наших крупнейших инвестиций - АЭС "Аккую". Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что атомная энергетическая станция реализуется предприятием "Аккую нуклеар". Более 99 процентов акций компании находится у подведомственных организаций Росатома. Проект разрабатывается с мая 2010 года по соглашению между Москвой и Анкарой. В июне 2020 года рабочие начали строить второй блок АЭС.

.Эрдоган призвал снять односторонние санкции с Ирана.

Видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan