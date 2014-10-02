Эрдоган заявил, что АЭС "Аккую" позволила Турции совершить прорыв в сфере энергетики

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Аккую" позволила Турции совершить прорыв в сфере энергетики. Об этом президент рассказал в рамках выступления в Анкаре. По мнению политика, проект строительства первой на территории страны АЭС - это инвестиция правительства, направленная за совершение прорыва в области энергетики.
Мы сегодня с господином Путиным будем участвовать в церемонии закладки фундамента третьего энергоблока АЭС "Аккую" по видеосвязи. Турция является страной, совершившей крупнейший прорыв в области энергетики. Одна из наших крупнейших инвестиций - АЭС "Аккую".
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Напомним, что атомная энергетическая станция реализуется предприятием "Аккую нуклеар". Более 99 процентов акций компании находится у подведомственных организаций Росатома. Проект разрабатывается с мая 2010 года по соглашению между Москвой и Анкарой. В июне 2020 года рабочие начали строить второй блок АЭС.
.Эрдоган призвал снять односторонние санкции с Ирана.
Видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan
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