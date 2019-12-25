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Начались телефонные переговоры Путина и Эрдогана
Сегодня, 13:24
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Начались телефонные переговоры Путина и Эрдогана

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Эрдоган во время телефонного разговора планирует озвучить Путину свое предложение по созданию условий для того, чтобы Кремль начал вести диалог с Киевом.

Президент России Владимир Путин начал телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил телеканал TRT.

Главы государств обсудят текущую военную спецоперацию на Украине. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Эрдоган во время телефонного разговора планирует озвучить Путину свое предложение по созданию условий для того, чтобы Кремль начал вести диалог с Киевом.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Москва не планирует оккупацию Украины. Однако, действия России спровоцировали применение санкций со стороны США, ЕС и Великобритании в адрес российских физических и юридических лиц.

Байден оговорился в интервью: "Путин просто берет и вторгается в Россию".

Фото: kremlin.ru

Теги: путин, россия, телефонные переговоры, турция, эрдоган
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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