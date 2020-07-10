Элайджа Вуд может появиться в новом сериале по "Властелину колец"

По словам артиста, это будет зависеть от того, насколько появление Фродо будет уместным.

Американский актер Элайджа Вуд, исполнивший главную роль в фэнтези-трилогии "Властелин колец", может появиться в новом сериале, снятом по мотивам фильма. Об этом он заявил в интервью IndieWire.

По словам Элайджи Вуда, он бы не отказался бы от камео в новом сериале. Однако это будет зависеть от того, насколько появление Фродо будет уместным.

Ранее мы писали, что правительство Новой Зеландии официально разрешило команде сериала въехать на территорию страны для продолжения съемок. Сериал по "Властелину колец" будут создавать в тех же локациях, где проходили съемки трилогии. Сюжет охватит раннюю эпоху Средиземья, которая относится к предыстории приключений хоббитов Фродо и Бильбо Бэггинса. Сериал основан на романе Джона Толкина "Сильмариллион".

Премьера запланирована на 2021 год. Главные роли в сериале исполнят Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж и Морфидд Кларк. Первый эпизод выйдет на видеосервисе Amazon Prime Video.

Ранее стало известно, что сериал "Остаться в живых" получит новую жизнь.

Видео: YouTube / Трейлеры