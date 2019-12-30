Эксперт: Лукашенко продолжает охоту за дешевым баррелем

Президент Белоруссии ищет источники альтернативной нефти для страны.

Александр Лукашенко заявил о том, что ведет разговоры по поставкам нефти с США. По словам президента Белоруссии, у государств "прекрасные отношения". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что при этом Лукашенко надеется на нормализацию отношений с Россией.

По словам специалистов, белорусский лидер "продолжает отчаянный торг" и присматривается к нефти "не самого дружелюбного для его союзника страны".

"И хотя завидной альтернативы российской нефти пока не предвидится, торговаться он может достаточно долго, и даже себе в убыток, благо дорожка к теперь уже китайским кредитам проторена. Выгоды от этого противостояния сомнительны для обеих сторон, поэтому хочется верить, что в скором времени стороны смогут найти разумный компромисс", — отметили эксперты.

Ранее Белоруссия заявила, что Россия забыла о ней в вопросе равных цен на газ.

Фото: president.gov.by