Белоруссия ведет переговоры с США по поставкам нефти

Лукашенко заявил, что у него "блестящие" с ними отношения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах, которые ведутся с другими странами по поставке нефти. Диалог ведется со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и ОАЭ. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

"Блестящие у меня с ними отношения. Говорят — сколько надо, столько нефти поставим", - заявил Лукашенко, добавив, что речь идет о мировой цене.

Сейчас белорусские власти тестируют альтернативные маршруты, которые позволят оценить потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет отказываться от нефти РФ, однако собирается диверсифицировать поставки.

В настоящий момент Минск закупает только российскую нефть. Переговоры по новым контрактам идут с трудом. Белорусские НПЗ не хотят платить рыночную цену. Они выдвигают условие, чтобы поставки из России были как минимум на 1,6 млрд долларов дешевле других при годовом объеме в 24 млн тонн.

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Видео: YouTube / CTVBY