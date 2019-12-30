Белоруссия заявила, что Россия забыла о ней в вопросе равных цен на газ

Лукашенко напомнил, что равные цены на газ нужны странам для здоровой конкуренции.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия забыла о Минске в вопросе вывода стран на равные цены. Президента цитирует его пресс-служба 24 января.

Лукашенко отметил, что Белоруссии не нужны низкие цены, а нужна равная с Россией стоимость газа для здоровой конкуренции. Белорусский лидер рассказал, что недавно напомнил про договоренность при продаже белтрансгазовской трубы Владимиру Путину, и посетовал, что Россия забыла про партнера. Теперь Белоруссия намерена действовать по собственным интересам, когда российская сторона определится со своими ценами на газ.

Споры РФ с Белоруссией длятся с начала января после продления контракта на поставку российского газа до 2021 года, в соглашении не хватало цен на период после февраля. Белорусская сторона настаивала на сниженной цене для Минска, поскольку тот "помогает" "Газпрому" зарабатывать больше, чем Германия.

Белоруссия ведет переговоры с США по поставкам нефти.