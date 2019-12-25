Экс-защитник СКА Дарюс Каспарайтис рассказал, почему не играл с Путиным в хоккей

У литовца с русским паспортом есть одна причина.

Бывший защитник петербургского СКА и сборной России рассказал, почему он ни разу не играл в хоккей с президентом Владимиром Путиным.

"С Путиным я в хоккей не играл. Только некоторых зовут на матчи с его участием: Вячеслава Фетисова, Павла Буре, Валерия Каменского, Алексея Касатонова, иногда Игоря Ларионова с Сергеем Макаровым. В общем, ветеранов. Почему меня не зовут? Это вопрос безопасности, она на первом месте. Ты же не хочешь, чтобы литовец играл против президента России. Вдруг я его поймаю на силовой прием?", - приводит слова Каспарайтиса Telegram-канал "Эпицентр".

Дарюс Каспарайтис играл за СКА с 2007 по 2009 года. В сезоне 2009/10 он работал помощником главного тренера петербургских армейцев. В составе сборной России Каспарайтис выиграл серебряную и бронзовую медали Зимних Олимпийских игр.

Напомним, 25 марта руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) объявило о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов рассказал, как Владимир Путин играет в хоккей.

Фото: zvezda-fc.ru