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Экс-спикер теробороны Украины: в рядах ВСУ насчитывается пять тысяч ЛГБТ-солдат

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Разговор с пранкерами Вованом и Лексусом был опубликован в социальных сетях.

В рядах украинской армии насчитывается пять тысяч ЛГБТ-солдат. Об этом заявила бывший спикер теробороны Украины, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

По ее словам, командиры армейских подразделений ВСУ наиболее лояльны к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Разговор с пранкерами был опубликован в социальных сетях.

Напомним, что в прошлом году Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ. Согласно новой редакции закона о рекламе, она не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения". Аналогичные поправки были внесены в закон об информации и закон о СМИ.

Ранее Такер Карлсон объяснил, чем Россия отличается от Украины.

Ввидео: YouTube / Правдивый канал

Теги: вооруженные силы украины, сара эштон-чирилло, тероборона, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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