Разговор с пранкерами Вованом и Лексусом был опубликован в социальных сетях.

В рядах украинской армии насчитывается пять тысяч ЛГБТ-солдат. Об этом заявила бывший спикер теробороны Украины, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

По ее словам, командиры армейских подразделений ВСУ наиболее лояльны к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Разговор с пранкерами был опубликован в социальных сетях.

Напомним, что в прошлом году Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ. Согласно новой редакции закона о рекламе, она не должна содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения". Аналогичные поправки были внесены в закон об информации и закон о СМИ.

Ранее Такер Карлсон объяснил, чем Россия отличается от Украины.

Ввидео: YouTube / Правдивый канал