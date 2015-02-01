Экс-президент Армении Саргсян пообещал остаться в политике

Бывший глава государства выступил перед зданием суда в Ереване.

Экс-президент Армении Серж Саргсян пообещал остаться в политике. Об этом фигурант уголовного дела сообщил сторонникам около здания ереванского суда, в котором проходит процесс против него. Спикер добавил, что продолжит защищать государственность через свою Республиканскую партию. Специалист заметил, что действия оппозиции будут четкими, скоординированными и честными.

У нас есть профессиональная, конкурентоспособная команда и мы будем бороться за сильное национальное государство. Я не покину "политический окоп". Прожитая мною жизнь показала, что я могу легко уступить должность, во имя армянского народа уступить власть, но я никогда не "покину окоп", защищающий армянскую государственность. В этом можете быть уверены. Серж Саргсян, бывший президент Армении

Саргсян сожалеет о том, что Ереван не смог предотвратить трагедию, которая развернулась в Нагорном Карабахе. Политик добавил, что власть, допустившая капитуляцию страны, обязана уйти в отставку, а народ должен избрать новое правительство. Оно займется повышением благосостояния граждан.

Экс-президент Армении раскрыл причину неудачи в Нагорном Карабахе.

Видео: YT / 168. am