Экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку

Михаил Игнатьев уверен, что лишился должности незаконно.

Экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде России свою отставку. Об этом сообщили журналисты из ТАСС. По данным агентства, инстанция займется рассмотрением данного заявления 30 июня. Истцом выступает экс-глава региона Михаил Игнатьев. Он оспаривает указ президента страны о досрочном прекращении должностных полномочий руководителя республики.

Материал принят к производству, первое заседание по нему назначено на 30 июня представители Верховного суда РФ

В Верховном суде подчеркнули, что данный иск стал первым от бывших руководителей регионов, которые лишились рабочего места. Напомним, что указ об отставке Михаила Игнатьева с поста в Чувашии Владимир Путин подписал 30 января. Чиновника уволили с занимаемой должности из-за утраты доверия.

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