Экс-гендиректора "1+1" назначили главой минкульта Украины

Должность получил сторонник Владимира Зеленского Александр Ткаченко.

Экс-генерального директора телеканала "1+1" назначили главой минкульта Украины. Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады от 4 июня. Парламент страны поддержал кандидатуру представителя пропрезидентской партии "Слуга народа" Александра Ткаченко. За него проголосовали 263 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, что 4 марта Верховная Рада утверждает новый кабинет министров, предложенный премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Тогда не был назначен целый ряд чиновников, в том числе и на должность главы Минкульта.

Напомним, что Александр Ткаченко родился в 1966 году в Киеве. Он получил образование по журналистике. С июня 2019 года присоединился к политической партии Владимира Зеленского. До этого он работал гендиректором группы "1+1 Медиа".

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