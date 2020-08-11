В Петербурге экологические аварийные службы за неделю приняли 180 обращений

За неделю на утилизацию вывезли 5 килограммов ртутьсодержащих отходов, 25,2 килограмма батареек, 31 люминесцентную лампу и 9 медицинских термометров.

С 9 по 14 марта аварийная служба ГУП "Экострой" приняла от петербуржцев 180 обращений по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

За неделю на утилизацию вывезли 5 килограммов ртутьсодержащих отходов, 25,2 килограмма батареек, 31 люминесцентную лампу и 9 медицинских термометров.

Бригада экологической службы ГУП "Экострой" 13 марта ликвидировала аварийную ситуацию на улице Кораблестроителей. В эколгическую службу обратился местный житель, который увидел разбросанные батарейки, медицинские термометры и люминесцентные лампы рядом с оранжевым экобоксом.

В рамках регионального государственного экологического надзора Комитетом по природопользованию вынесено 13 постановлений по делам об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 516 000 руб.

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Фото: ВКонтакте/ spb_ecostroy