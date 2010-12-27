Екатерина Меркулова из Рощино - лучший специалист МФЦ в Ленобласти

В регионе накануне прошел конкурс "Лучший МФЦ - 2019".

Специалисты выборгских многофункциональных центров отличились на областном конкурсе. Накануне в Ленинградской области состоялся региональный этап конкурса "Лучший МФЦ-2019". Сразу в нескольких номинациях победа досталась специалистам из Выборгского района. Так, Екатерина Меркулова из МФЦ в Рощино стала победителем в конкурсе "Лучший универсальный специалист МФЦ". Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района. Отличилось и отделение МФЦ в Выборге: креативная команда выборжан победила в номинации "Лучший видеоролик".

Что касается "золотого МФЦ области", то им стал МФЦ "Гатчинский". Среди малых МФЦ самым прогрессивным и успешным был признан центр "Мои документы" в Сланцах. Отмечается, что победители в своих номинациях будут представлены на всероссийском этапе. Весь Выборгский район будет болеть за Екатерину Меркулову из Рощинского МФЦ.

Для справки: Конкурс "Лучший МФЦ" проводится ежегодно с 2014 года. В этом году в мероприятии приняли участие 33 центра "Мои Документы", 5 бизнес-офисов и 50 специалистов со всего региона, успешно прошедшие отбор на местном уровне.

Фото: сайт vbglenobl.ru