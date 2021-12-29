Джонсон призвал Путина вступить в диалог с Западом во избежание войны на Украине

По мнению политика, происходящее сейчас вокруг этой страны является чрезвычайно опасным.

Британский премьер Борис Джонсон призвал Россию вступить в диалог с Западом во избежание войны на Украине. В настоящее время ситуация вокруг этой страны является "очень-очень опасной и сложной", заявил политик в интервью для ТВ-каналов.

Мы находимся на краю пропасти, но у президента РФ Путина еще есть время сделать шаг назад. Мы призываем к диалогу, чтобы избежать ужасных последствий, в том числе для России. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Ранее в украинском внешнеполитическом ведомстве назвали фактор, сдерживающий Россию от "вторжения". В МИД считают, что таковым является большое число визитов западных дипломатов и высоких делегаций на Украину.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ответ США по ключевым предложениям Москвы по гарантиям безопасности отрицательным.

Видео: YouTube / Sky News