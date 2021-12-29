Лавров назвал ответ США по ключевым предложениям Москвы по гарантиям безопасности отрицательным

Ключевые пункты документа, предоставленного США и НАТО Россией, были проигнорированы.

Соединенные Штаты дали отрицательный ответ Москве по ключевым предложениям по гарантиям безопасности. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Министр уточнил, что пункты, выдвинутые Россией, о нерасширении Североатлантического альянса, неразмещении ударных вооружений и возвращении военно-политической конфигурации в Европе на позиции 1997 года были проигнорированы адресатами.

Нас, конечно, это удовлетворять не может. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он добавил, что Вашингтон и НАТО готовы вступить в серьезные переговоры с Москвой по некоторым аспектам гарантий безопасности. По словам министра, часть ответа Соединенных Штатов по данному вопросу совпадает с теми предложениям, которые ранее озвучивала РФ.

Напомним, 17 декабря 2021 года Москва опубликовала проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В них российская сторона настаивает на юридических гарантиях нерасширения Североатлантического альянса на восток, отказе присоединения к блоку Украины, а также от создания военных баз на территории постсоветских государств.

Ранее американский президент Джо Байден предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о "серьезных издержках", которые ждут РФ в случае вторжения на Украину.

Видео: Youtube/РИА Новости