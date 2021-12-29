Байден предупредил Путина о последствиях вторжения на Украину

Американский президент Джо Байден предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о "серьезных издержках", которые ждут РФ в случае вторжения на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
В ходе телефонного разговора, который состоялся накануне между главами двух государств, Байден заявил, что в случае "дальнейшего вторжения" России на Украину Соединенные Штаты вместе с союзниками дадут оперативный и решительный ответ.
Президент Байден четко дал понять, что если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, США вместе с нашими союзниками и партнерами ответят решительно, что быстро обернется тяжелыми издержками для РФ.
из сообщения Белого дома
Президент США добавил, сообщили в его администрации, что Вашингтон готов к дипломатическому решению вопроса, однако "в равной степени готов и к другим сценариям".
Телефонный разговор лидеров США и России длился 62 минуты. Он стал первым в 2022 году. Предыдущий созвон президентов состоялся 31 декабря. Главной темой разговора тогда были гарантии безопасности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал доказать, что Россия "нападет" на Украину 16 декабря.
Фото: kremlin.ru
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