Джонни Деппу объявили бойкот в Голливуде после суда с Эмбер Херд

Артист заявил, что продюсеры изменили отношение к нему.

Американский актер и музыкант Джонни Депп в интервью The Sunday Times пожаловался на бойкот, который объявили ему в Голливуде после суда с Эмбер Херд. Он заявил, что продюсеры изменили отношение к нему. Из американской библиотеки Netflix изъяли все фильмы с участием актера. Также студия WarnerBros. заменила Деппа на Мадса Миккельсена в третьей части "Фантастических тварей". Новый фильм "Великий", в котором актер исполняет главную роль, до сих пор не получил дату премьеры.

И почему? Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует? Человек попал в неприятную, грязную историю и теперь должен годами за нее расплачиваться? Задался вопросом Депп

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. Через год актриса подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. В 2020 году актер проиграл суд против таблоида The Sun, написавшего, что он избил Эмбер.

Ранее мы писали, что Джонни Депп выиграл судебное разбирательство против экс-жены Эмбер Херд.

Фото: Instagram / johnnydepp