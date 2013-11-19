Джонни Депп выиграл судебное разбирательство против экс-жены Эмбер Херд

Нью-йоркский суд частично удовлетворил ходатайство актера, который обвинил экс-супругу во лжи о пожертвовании денег на благотворительность.

Голливудский актер Джонни Депп одержал победу в суде против бывшей жены Эмбер Херд. Об этом сообщило издание USA Today.

Нью-йоркский суд частично удовлетворил ходатайство актера, который обвинил экс-супругу во лжи о пожертвовании денег на благотворительность. Эмбер Херд должна предоставить суду доказательства целевого расходования средств.

В марте актриса пообещала, что 7 миллионов долларов, которые она получила после судебных разбирательств с Деппом, она переведет на благотворительность. Адвокат Джонни Деппа предоставил суду доказательства, что актриса оставила эти деньги себе. Херд собиралась отправить крупную сумму больнице. Защита актера узнала в медучреждении, что никаких денег они не получали.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, но уже через год их брак распался. Позже Депп подал иск к бывшей супруге и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Также в ноябре 2020 года Депп проиграл дело против таблоида The Sun, который утверждал, что актер избивал свою жену.

Недавно бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд впервые стала мамой.

Фото: Instagram / @johnnydepp