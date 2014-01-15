Джон Кирби: США призывают Россию принять предложения по обмену заключенными

В Белом доме заявили, что не будут обсуждать тему в публичном пространстве.

Американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уведомил СМИ о том, что США призывают Россию принять предложения по обмену заключенными, но при этом публично чиновники не намерены обсуждать детали в публичном пространстве. Соответствующей информацией сотрудник администрации президента Джо байдена поделился на регулярном брифинге в Вашингтоне.

Разумеется, мы не собираемся обсуждать это публично. <...> Мы призываем российскую сторону принять это предложение, потому что оно было сделано искренне и мы уверены, что можем подкрепить слова делом. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт добавил, что власти СШа надеются на то, что баскетболистка Бриттни Грайнер и обвиненный в шпионаже Пол Уилан вернулись домой к своим семьям.По словам Кирби, президент Байден относится серьезно к отправленному предложению, а делегаты из РФ и США "усердно работают на межправительственном уровне" над решением проблем.

Минобороны обвинило Белый дом в причастности к событиям в Еленовке.

Фото и видео: Белый дом