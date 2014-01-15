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Джон Кирби: США призывают Россию принять предложения по обмену заключенными

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В Белом доме заявили, что не будут обсуждать тему в публичном пространстве.

Американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уведомил СМИ о том, что США призывают Россию принять предложения по обмену заключенными, но при этом публично чиновники не намерены обсуждать детали в публичном пространстве. Соответствующей информацией сотрудник администрации президента Джо байдена поделился на регулярном брифинге в Вашингтоне.

Разумеется, мы не собираемся обсуждать это публично. <...> Мы призываем российскую сторону принять это предложение, потому что оно было сделано искренне и мы уверены, что можем подкрепить слова делом.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт добавил, что власти СШа надеются на то, что баскетболистка Бриттни Грайнер и обвиненный в шпионаже Пол Уилан вернулись домой к своим семьям.По словам Кирби, президент Байден относится серьезно к отправленному предложению, а делегаты из РФ и США "усердно работают на межправительственном уровне" над решением проблем.

Минобороны обвинило Белый дом в причастности к событиям в Еленовке.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, бриттни грайнер, джон кирби, обмен заключенными, пол уилан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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