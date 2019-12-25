Джо Байден выступил против независимости Тайваня

Президент США и председатель КНР провели онлайн-переговоры.

Президент США Джо Байден подтвердил, что страна придерживается политики "одного Китая". Об этом по итогам переговоров американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином заявила представитель американской администрации высокого ранга, пишет ТАСС.

По ее словам, в ходе беседы Байден подчеркнул заинтересованность США в том, чтобы не было "односторонних шагов, которые меняют статус-кво" вокруг Тайваня.

Что касается вопроса о независимости Тайваня, я лишь отмечу, что представители Белого дома подтверждали это публично ранее в текущем году. Это не то, что США поддерживают. Не думаю, что это нечто особенно новое. Это было частью политики США. из заявления представителя Белого дома

В свою очередь Си Цзиньпин в ходе переговоров отметил, что КНР и США должны уважать друг друга и сотрудничать. По его словам, государства обязаны решать не только свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства.

Напомним, в октябре текущего года во время общения с избирателями на телеканале CNN Байден заявил, что в случае военной агрессии со стороны Китая США готовы встать на защиту Тайваня. При этом американский лидер отметил, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Пекином.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем.

Фото: Instagram/whitehouse