Власти Тайваня: угроза от Китая возрастает с каждым днем

Власти верят, что в случае конфликта с Китаем Соединенные штаты окажут поддержку Тайваню.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем. Об этом она сказала в интервью телевизионному каналу CNN.

Инвэнь верит, что Вашингтон поддержит Тайвань в случае конфликта с Китаем. По ее словам, в настоящее время на Тайване работают несколько военных инструкторов из Соединенных Штатов, которые помогают улучшить обороноспособность Китайской Республики.

Да, я верю в это [в поддержку Вашингтона], учитывая наши длительные отношения с США и поддержку со стороны американцев, конгресса и администрации, которая нам очень помогает. Цай Инвэнь, глава администрации Тайваня

Инвэнь считает, что для снижения уровня недопонимания между Тайванем и Китаем было бы полезно сесть за стол переговоров.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, российские власти продолжают считать Тайвань частью КНР.

Видео: YouTube / CNN