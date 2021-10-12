Лавров: Россия продолжает считать Тайвань частью КНР

Министр подчеркнул, РФ будет исходить из этого в своей политике.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, российские власти продолжают считать Тайвань частью КНР. Об этом министр сказал в ходе брифинга.

Вы знаете, Россия, как и подавляющее большинство других стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики. Из этого мы исходим и будем исходить в нашей политике. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, вопрос Тайваня возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая КНР, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. С того времени государство сохраняет национальную атрибутику Китая, которая существовала в КНР до прихода к власти коммунистов. Социалистической строй победил в гражданской войне на материковой части страны. Официальный Пекин считает Тайвань одной из своих провинций.

Ранее Соединенные Штаты выразили обеспокоенность "провокационными действиями" Китая в Тайване.

Видео: МИД РФ