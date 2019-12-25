Джаред Лето сыграет Джокера в "Лиге справедливости" Зака Снайдера

Актер появлялся в этом образе в "Отряде самоубийц", который вышел в 2016 году.

Актер Джаред Лето вернется к роли Джокера в режиссерской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter, ссылаясь сразу на несколько источников.

Актер уже играл Джокера в фильме Дэвида Эйра "Отряд самоубийц", который вышел в 2016 году. Насколько большой будет его роль в этот раз, пока не известно. Появятся ли в "Лиге справедливости" другие персонажи, которых не было в первоначальной версии, не сообщается. При этом известно, что из титров режиссерской версии вырежут Джона Берга и Джеффа Джонса, которые руководили DC Entertainment на тот момент и продюсировали фильм.

Дополнительные съемки "Лиги справедливости" начались в октябре. По некоторым данным, они обойдутся создателям фильма в 70 млн долларов. Обновленная версия будет иметь четыре серии. Премьера состоится на HBO Max в 2021 году.

Ранее мы писали, что Генри Кавилл отказался от допсъемок в "Лиге справедливости" Зака Снайдера.

Фото: кадр из фильма "Отряд самоубийц"