Хищнику не удалось полностью проглотить жертву.

Двухметровый питон попытался проглотить петуха на глазах у фермера. Об этом сообщил журналисты сайта Newsflare. По данным источника издания, инцидент произошел в провинции Накхонратчасима, которая находится в Таиланде. Одному из очевидцев удалось заснять событие на камеру мобильного устройства.

Я пошел в курятник кормить своих петухов и заметил, что они сильно шумят. Потом я увидел, что одного из них не хватает, и испугался худшего прокомментировал автор ролика

Фермер рассказал, что нашел темного тигрового питона около курятника. Из пасти хищника торчали ноги петуха. Мужчине пришлось вызывать спасателей, чтобы вызволить птицу. Фермер рассказал, что питон смог проглотить жертву лишь наполовину. В результате специалистам удалось вытащить животное из пасти питона. Пресмыкающееся отвезли в удаленное место, где отпустили на волю.

Напомним, что темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. Длина средней особи достигает 3,7 метра. Очевидцы встречали этого хищника с длиной в 5,74 метра.

Ученые нашли в Нью-Джерси редкую двуглавую гремучую змею.

Фото и видео: newsflare.com