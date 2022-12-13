Две передачи Барбашева помогли "Вегасу" победить "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Результат матча решился по серии буллитов.

Две передачи российского нападающего Ивана Барбашева помогли "Вегас Голден Найтс" победить "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Клуб выиграл у оппонентов по результатам буллитов. Ранее основное и дополнительное время завершилось с итогом 3:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0). Лидерство было отдано за счет броска в ворота оппонентов Ши Теодора. В составе "Вегаса" голами на 8 и 33, 44 минутах отметились спортсмены отличились Джонатан Маршессо (реализовал дубль)) и Джек Айкел. От гостей шайбы забросили на 16, 20 и 53 минутах встречи Йеспер Братт, Доусон Мерсер и Майлз Вуд.

Напомним, что перешедший в конце февраля 2023 года из "Сент-Луиса" в "Вегас" нападающий Иван Барбашев реализовал две голевые передачи, за новую команду он дополнительно отметился тремя передачами в трех проведенных матчах. В общей сложности на его счету в текущем сезоне НХЛ записано 32 очка (10 голов и 22 голевых передачи) в 62 матчах лиги.

Российский вратарь забросил шайбу и получил матч-штраф за драку.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

