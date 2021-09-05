Дважды бежавшая из семьи чеченка Халимат Тарамова записала видеообращение

Она потребовала прекратить распространять о ней слухи.

На странице министра Чечни по печати и информации Ахмеда Дудаева в социальной сети Instagram появилось видеообращение Халимат Тарамовой, которая ранее неоднократно пыталась убежать из своей семьи.

В опубликованном ролике девушка требует не распространять о ней ложные слухи.

Хочу довести до вашего сведения, что я в порядке, меня не убили. Я в кругу своей семьи, родных и близких, и я очень прошу не распространять ложные слухи. Оставьте меня и мою семью в покое. из сообщения Халимат Тарамовой

Напомним, ранее Тарамова сбежала из дома в начале июня текущего года по причине того, что ее неоднократно избивали. С 4 по 10 июня она жила в убежище для женщин, находящихся в кризисных ситуациях. 11 июня девушку насильно вывезли оттуда домой силовики вместе с ее отцом. Позднее Дудаев заявил, что в отношении Халимат Тарамовой не применялись какие-либо действия, которые нарушали бы ее права, а все происходящее вокруг данной ситуации было "искусственно раздуто".

В конце июля Тарамова осуществила попытку сбежать второй раз. Она вызвала такси и уехала из дома. Отсутствие девушки заметили ее родственники и обратились в правоохранительные органы. Маршрут определили по камерам видеонаблюдения. Тарамова была задержана на границе Чечни и Дагестана.

Ранее фанаты "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку в Твери.

Видео: Instagram/pro_chechnya