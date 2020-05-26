Суда могли перевозить боеприпасы и вооружение для ПНС.

Два турецких корабля атакованы "таинственными" МиГ-29 в Ливии. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства "Взгляд". Эксперты рассказали, что в территориальных водах Ливии неизвестные атаковали два турецких судна. Первое нападение произошло в порту столицы Триполи, второй - около города Сарта. Оба раза противники использовали истребители МиГ-29. На данный момент СМИ не располагают сведениями о том, кому именно принадлежат данные самолеты.

В прессе отмечается, что корабль ВМС Турции получил повреждения. Очевидцы видели дым на судне после того, как самолет его атаковал. Второму кораблю удалось избежать попадания в него ракеты. В Ливийской национальной армии прокомментировали ситуацию. Они объяснили, что на кораблях находился груз для Правительства национального согласия. Суда могли перевозить силам ПНС боеприпасы и вооружение.

Предположительно, атака на турецкие ВМС могла быть организовала армией Халифы Хафтара из ЛНА. Еще 21 мая силы ЛНА объявили о "воздушной войне" против военных Анкары, которые находятся на территории Ливии.

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Видео: Youtube/Минобороны России