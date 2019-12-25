В Минобороны РФ рассказали о планах по проекту.

Два атомных подводных крейсера "Борей-А" заложат в 2021 году. Об этом в интервью изданию "Красная звезда" сообщил заместитель главы оборонного ведомства Алексей Криворучко. По словам спикера, два стратегических атомных крейсера проекта будут оснащены баллистическими ракетами. Развитие морской компоненты также предусматривает создание инфраструктуры для базирования данных крейсеров и продление сроков эксплуатации существующих ракетных подлодок.

Идет строительство четырех крейсеров данного проекта, еще два будут заложены в рамках заключенного в этом году нового госконтракта Алексей Криворучко, замминистра обороны РФ

Эксперт уточнил, что государственная программа по вооружению утверждена до 2027 года. Она предусматривает передача армии 14 АПЛ проектов "Борей-А" и "Ясень-М".

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Фото: Piter.tv