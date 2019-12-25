В МО РФ подтвердили, что госиспытания ракеты "Циркон" завершатся в этом году

Алексей Криворучко назвал срок завершения испытаний российской гиперзвуковой ракеты.

В Минобороны России подтвердили, что государственные испытания ракеты "Циркон" завершатся в этом году. Об этом заместитель министра оборонного ведомства сообщил коллегам во время единого дня приемки военной техники.

В этом году завершатся испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Алексей Криворучко, замминистра обороны РФ

Чиновник ранее (в январе 2021 года) уже говорил прессе о том, что госиспытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" должны завершиться в текущем году. Он пояснил, что оружие будет выпущено по условным мишеням противника с бортов подводнвых лодок.

Более 200 единиц вооружения и военной техники поставили в армию в 2021 году.

Фото: Минобороны России