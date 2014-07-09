Дубль Барбашева помог "Вегасу" обыграть "Виннипег"

Игра закончилась со счетом 4:3.

Команда "Вегас Голден Найтс" обыграла "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча состоялась на территории американского города Лас-Вегас и завершилась с результатом 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) в пользу хозяев спортивной арены. В составе клуба победителей по дублю оформили на 9 и 56, 20 и 44 минутах Бретт Хауден и российский нападающий Иван Барбашев. В составе "Джетс" шайбы в ворота оппонентов забросили на 7 и 35, 49 минутах спортсмены Коул Перфетти (реализовал дубль) и Нил Пионк.

В текущий момент на счету Барбашева, который набрал очки в пятой встрече подряд, записано 27 баллов (за 12 голов и 15 результативных передач) в текущем сезоне. Россиянин признан второй звездой матча. Его соотечественник, форвард ри "Вегаса" Павел Дорофеев ассистировал коллеге в обеих заброшенных шайбах. Нападающий "Джетс" Наместников отметился одной голевой передачей.

Таким образом "Виннипег" с 36 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, а "Вегас" с 33 очками расположился на третье месте списка.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET