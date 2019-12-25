Домушник-рецидивист оказался грабителем автомобилей

Вор причинил ущерб почти в 920 тысяч рублей.

В январе прошлого года петербургские полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж в Московском, Фрунзенском, Невском и Красногвардейском районах города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Задержанным оказался 39-летний безработный и ранее неоднократно судимый местный житель.

Оперативники смогли выяснить, что домушник оказался причастен еще к автомобильным ограблениям: мужчина обчищал салоны чужих машин. За всю свою преступную карьеру вор причинил ущерб почти в 920 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о краже, злоумышленник находится под стражей.

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