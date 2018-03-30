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Для проведения судебной пожарно-технической экспертизы в Кемерово прибыли эксперты из Санкт-Петербурга

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В рамках расследования уголовного дела для проведения пожарно-технической экспертизы в Кемерово прибыли специалисты из Санкт-Петербурга.

Сегодня, 30 марта, в Кемерово приехали эксперты из Санкт-Петербурга для проведения судебной пожарно-технической экспертизы. 

Экспертиза назначена Следственным комитетом России в рамках расследования уголовно дела о гибели 64 человек в пожаре ТЦ "Зимняя Вишня". Piter.TV ранее сообщал, что проверки будут организованы предприятиями, которые занимаются вопросами противопожарной безопасности Петербурга. Специалистам предстоить выяснить причины возникновения столь масштабного пожара.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании еще двух лиц по расследованию этого громкого уголовного дела. Сегодня задержана Генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, которая игнорировала регулярные жалобы на неисправности в системах безопасности ТЦ "Зимняя Вишня". Задержана Танзиля Комкома, начальник инспекции строительного надзора, по подозрению в злоупотреблении должностных полномочий. Сообщается, что ТЦ "Зимняя Вишня" был построен без разрешения на строительство.

Видео: Следственный Комитет России

Теги: пожар зимняя вишня , пожар кемерово , трагедия в кемерово , уголовное дело о пожаре
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России Новости СПб

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