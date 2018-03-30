По делу о пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня" задержана начальник инспекции строительного надзора Кемеровской области

Только что появилась информация от СК РФ о задержании начальника инспекции строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой.

Сегодня, 30 марта, в Кемерово по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня", в котором погибли 64 человека, в том числе из них более 40 детей, задержана начальница Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова.

По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя Вишня" без разрешения на строительство. Комкова задержана по подозрению в совершении данного преступления. Следственные органы также проверят Комкову на предмет коррупционной составляющей.

По сообщению в некоторых СМИ, у Танзили Комковой в собственности 7 квартир.

Фото: Следком, свободные источники