СК сообщил о задержании гендиректора компании - собственника здания ТЦ "Зимняя Вишня"

Юлия Богданова является генеральным директором ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". Ей неоднократно подчиненные сообщали о недостатках, но она занималась только сдачей в аренду новых торговых площадей.

Сегодня, 30 марта, в Кемерово была задержана генеральный директор компании - собственника здания, где располагался ТЦ "Зимняя Вишня".

Юлия Богданова является гендиректором ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". Именно этому предприятию принадлежало здание, где в минувшее воскресенье погибло 64 человека в пожаре. В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности здания, неоднократно уведомлялась подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом Богданова, занимаясь всецело сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.

Следователи провели обыск у Ю.Богдановой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Светлана Петренко, официальный представитель СК России

Видео: Следственный комитет России, ExperT-2020

Фото: Следком