Для болельщиков "Зенита" больше не будут пускать шаттлы до стадиона на Крестовском

Теперь фанатам придется добираться до арены "Санкт-Петербург" на метро.

Для футбольных болельщиков Петербурга футбольный клуб "Зенит" больше не будет предоставлять специальные шаттлы, которые ранее подвозили фанатов прямо к стадиону "Санкт-Петербург". Руководство команды заявило, что теперь для данных нужд местные жители могут воспользоваться ближайшими станциями метро. Для этих целей были созданы "Новокрестовская" и "Беговая". Также продолжает работу "Крестовский остров". Об этом рассказала пресс-служба "сине-бело-голубых".

Специалисты отметили, что во время вчерашней игры молодежной команды против екатеринбургского "Урала" станции метро работали в штатном режиме. Однако, добраться до места проведения игры на автомобиле для болельщиков оказалось затруднительно: у стадиона были введения ограничения на пропуск транспортных средств.

Фото: ФК "Зенит"