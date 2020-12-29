Диетологи объяснили, в чем вред овсянки для здоровья

Многие добавляют в овсянку сахар или иные сладкие продукты, что в конечном итоге снижает ее питательную ценность.

Овсянка считается одним из самых здоровых продуктов для завтрака. Она обладает множеством преимуществ, но из-за большого количества клетчатки человек может почувствовать себя плохо при чрезмерном потреблении каши. Об этом сообщило издание EatThis!.

Многие добавляют в овсянку сахар или иные сладкие продукты, что в конечном итоге снижает ее питательную ценность. Также эта каша может привести к потере мышечной массы. Так как данная каша очень питательная, человек долгое время чувствует себя сытым и забывает перекусить. Это и сказывается на потере массы.

Также каша вызывает вздутие живота. Это связано все с той же клетчаткой, усвоение которое в большом количестве может нарушить процесс пищеварения. Поэтому сразу есть большие порции овсянки не стоит.

Еще одно неприятное последствие – лишний вес. Хотя сама по себе овсянка его появление не провоцирует, проблему могут вызвать сладкие добавки к блюду.

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