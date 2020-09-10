Диетолог не советует есть овсянку по утрам.

Развеян миф о пользе самого популярного в России завтрака. Об этом сообщили журналисты "Ридиуса" со ссылкой на диетолога дарью Русакову. Врач отметила, что употребление в пищу круп, богатых волокнами, в том числе и овсянка, выводит из организма полезные вещества, например - кальций. В связи с этим утренний рацион следует разбавлять другими блюдами. Овсянку рекомендуется есть не более трех раз в неделю. В качестве альтернативы медик посоветовала омлет, творог, сырники и запеканку.

Объем одной порции каши не должен содержать более 250 граммов. Добавление в блюдо сливок, масла и сахара увеличивают его калорийность.

Порция каши состоит из 400−500 килокалорий, это много, поэтому люди, которые худеть пытаются на крупах или придерживаются каких-то диет, они, как правило, имеют тенденцию к набору лишнего веса Дарья Русакова, врач-диетолог

По словам эксперта, каши по утрам не дают нужного чувства насыщения. Уже через несколько часов человек чувствует голод. Диетолог призвала есть на завтрак белковую пищу.

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Видео: YouTube/Доктор Комаровский.