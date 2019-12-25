Крупы лучше употреблять на завтрак.

Диетолог рассказала россиянам о вредных свойствах гречки и риса. Об этом журналистам Nation News сообщила врач Дарья Русакова. По мнению эксперта, данные каши могут повлиять на набор веса при недостатке движения. Это связано с высокой калорийностью круп. В период пандемии их лучше заменить тушеными или свежими овощами.

Диетолог напомнила, что каши лучше избегать в течение дня, но лучшим решением будет употреблять их на завтрак. Ежедневный рацион следует разбавить замороженными сезонными ягодами или сезонными овощами и фруктами. Эксперт призвала сократить употребление кондитерских изделий, жареного, жирного. Внимание следует уделить добавлению в рацион мяса, рыбы, молочных продуктов.

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