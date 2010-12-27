Петербургские депутаты обеспокоены задержаниями оппозиционных активистов

Девять депутатов выпустили обращение против задержания активистов перед выборами.

Девять депутатов из разных политических партий объединились в борьбе против преследований петербургских оппозиционеров. Об этом заявили представители “Яблока”, “Партии роста”, “Справедливой России” и КПРФ.

Парламентарии выпустили совместное заявление, направленное на соблюдение законности в преддверии мартовских выборов президента России. Чиновников беспокоит ситуация с участившимися случаями привлечения местных активистов к административной ответственности за протестные акции. По мнению спикеров, такие меры направлены на изоляцию отдельных личностей на “день Х” - 18 марта. Вопросы вызывают и сведения об избиении оппозиционеров: всего за месяц от действий неизвестных хулиганов пострадали три местных активиста.

Поводом для обращения стало задержание Андрея Пивоварова и Артема Гончаренко. Отметим, что сегодня пойман еще один оппозиционер из “Другой России” - Андрей Дулов. Конкретного адресата у манифеста нет.