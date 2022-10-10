На опубликованных кадрах она убегает в укрытие.

Девушка из Киева засняла момент прилета ракеты по городу. Видеозапись опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

В своем видеосообщении девушка рассказывала о происходящем. Спустя время раздается звук, а затем на видео появляется пламя огня. Шокированная жительница города пригибает голову и убегает в укрытие.

В публикации отмечается, что девушка могла находиться у здания главного корпуса университета имени Тараса Шевченко, рядом с которым был прилет ракеты.

Напомним, сегодня, 10 октября, стало известно о серии взрывов в центре Киева. По данным украинских СМИ, одна из ракет упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского. Также сообщают о взрывах в других городах страны.

Ранее Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине.

Видео: Telegram / Политика Страны