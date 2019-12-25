Депутат Рады заявил, что Украина стала мировым центром торговли детьми

Юрий Павленко рассказал о системе усыновления детей на Украине.

Депутат Верховной Рады заявил, что Украина за последние годы стала мировым центром торговли детьми. Об этом в эфире телеканала "НАШ" сообщил представитель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Павленко.

Мы, к сожалению, видим, как страна за последние годы начала превращаться в мировой центр торговли детьми. Юрий Павленко, украинский политик

Парламентарий напомнил, что в прошлом году в Киевской области усыновление на национальном уровне упало в два раза. В основном детей усыновить хотят граждане США и Европы. Павленко уточнил, что власти страны говорят о том, что на национальное усыновление влияет пандемия. Он задал вопрос о том, почему же распространение коронавируса никак не сказалось на межгосударственном усыновлении детей из Украины.

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Фото: Верховная Рада