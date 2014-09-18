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Кулеба рассказал о позорном случае в украинском МИД
Сегодня, 16:02
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lesjasap

Кулеба рассказал о позорном случае в украинском МИД

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Чиновник вспомнил о попытке бывших сотрудников провезти в Польшу контрабанду.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал о позорном случае, который произошел в МИД. На брифинге с журналистами чиновник вспомнил, что из-за этого случая дипломаты "гудели всю неделю".

Шокирующий случай произошел в начале недели с дипломатическим автобусом, который был задержан украинскими правоохранителями. Это был автобус посольства Украины в Польше...Везли валюту, золото, сигареты. Это абсолютно шокирующая история для нас.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что инцидент, о котором говорил Кулеба произошел на Украине первого марта. Тогда полиция остановила на государственной границе с Польшей двух дипломатов. Они пытались провезти с собой большое количество иностранной валюты, золота, а также контрабанду в виде сигарет. В настоящее время нарушители уволены из МИД.

Украина заявила, что вопрос о привлечении США к участию в переговорах по Донбассу не стоит.

Фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Теги: дмитрий кулеба, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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