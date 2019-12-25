Главы Минэнерго Киева и Вильнюса переговорили по вопросу поставок газа.

На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы. Об этом на онлайн-заседании рассказали исполняющий обязанности министра энергетики Киева Олег Витренко и глава Минэнергетики Литвы Дайнюс Крейвис. Ранее Витренко говорил о том, что придерживается позиции разумного ограничения импорта ресурсов из Москвы и Минска. Он призвал Киев отсоединиться от энергосистемы между соседними государствами в пользу подключения к европейской.

Процесс синхронизации выходит на финишную прямую — в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E. пресс-служба кабмина Украины

Напомним, что подключение Киева к ENTSO-E обеспечит демонополизацию внутреннего рынка электроэнергии на Украине.

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