Депутат КПРФ Рашкин прошел проверку на полиграфе по делу об убитом лосе

Однопартиец Рашкина уточнил, что данная процедура проводилась не по постановлению следователей.

Депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин, который был задержан по подозрению в незаконной охоте, прошел проверку на полиграфе. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил его однопартиец, депутат Государственной думы Юрий Синельщиков.

Парламентарий отметил, полиграф является ориентиром для следствия, а не доказательством. Синельщиков добавил, что данная процедура проводилась не по постановлению сотрудников СК.

Во-первых, полиграф в соответствии с нашим Уголовно-процессуальным кодексом – это не доказательство, это ориентир. Во-вторых, это не по постановлению следователей или других органов расследований проводилось, а это проводилось по обращению его адвокатов. Юрий Синельщиков, депутат Госдумы от фракции КПРФ

Он уточнил, что в деле о задержании Рашкина появилась "некоторая определенность, но неполная".

Напомним, Валерия Рашкина задержали в конце октября в Саратовской области с тушей лося в багажнике его личного автомобиля. Депутата обвинили в незаконной охоте. Сам он заявил, что обнаружил тушу во время прогулки по лесу и решил взять ее с собой. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее СК предъявил обвинение мужчине, обстрелявшему больницу на Урале.

Фото: Госдума